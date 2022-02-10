Челябинское УФАС завело дело на регоператора ТКО за договоры без торгов

Сумма контрактов превышает 2 млн рублей

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Спецсервис». Компания работает на территории Кыштымского кластера. Антимонопольная служба усмотрела в действиях регоператора нарушение закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2021 году «Спецсервис» без проведения конкурса заключил договоры на услуги по сбору и транспортированию ТКО на суммы более 2 млн рублей с несколькими предприятиями. Необоснованное ограничение круга потенциальных участников нарушает принципы закупочной деятельности и закон о защите конкуренции.

«По предварительной информации, действия ООО „Спецсервис“ могли привести к негативным последствиям для конкуренции вследствие создания препятствий доступу на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам — операторам по обращению с ТКО», — прокомментировали в пресс-службе Челябинского УФАС.

Договоры заключили по Каслинскому и Аргаяшскому муниципальным районам, Озерскому, Кыштымскому и Снежинскому городским округам.

Дело рассмотрят 14 марта.