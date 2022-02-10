Школьники из деревни Медиак, что находится в Аргаяшском районе, стали звездами интернета. По соцсетям расходится видео, на котором мальчишки, отправленные на дистант, тщетно пытаются поймать интернет, чтобы отправить в школу фото с домашней работой. Мамы уверены, что их дети часами топчутся на холме у водокачки ради хороших оценок. А на самом деле?
«Чтобы отправить задание в школу, они выходят на улицу. То на крышу лезут. То идут на горку. И часа два там сидят», — говорит на камеру мама школьника Лилия Насибуллина.
«Да, часа два уходит, чтобы отправить одно задание. Потом приходим домой замерзшие. Мама руки в шарф замотает и наливает с лимоном горячий чай», — добавляет ее сын Вильдан.
Здоровья эти прогулки не прибавляют, и мамы школьников уже мысленно проклинают дистант. Мол, зачем вводить удаленку, если дети и так заболеют, пытаясь отправить домашнее задание в школу.
Видеозапись набирает просмотры. И негативные комментарии. В адрес учителя. В адрес школы. В адрес системы образования. Но смущает одно: неуемная тяга к знаниям деревенских мальчишек, которая заставляет их пропадать на горке часами. Так не бывает.
Звонку от нашего журналиста в администрации Аргаяшского района не удивились. На днях сюда приезжали московские репортеры. Сходили в школу, побывали в деревне и... решили про Медиак не писать. Потому что факты из соцсетей не подтвердились.
Своей школы в деревне Медиак нет. Пятнадцать школьников, а это дети с 2 по 11 класс, ездят учиться за шесть километров в соседнее село Метелева.
«Стационарного интернета в деревне нет, но мобильная связь устойчивая. Весь дистант классные руководители были на связи с ребятами в „Вайбере“ и во «ВКонтакте». Но задания по интернету не задавали и не принимали. На дистанте дети находились неделю — пять рабочих дней. За это время три раза в деревню приезжали дежурные учителя, чтобы раздать задание и собрать тетрадки. А в самой школе проходили очные консультации. Родители имели возможность заказать автобус, чтобы ребята поехали на консультацию. Но автобус никто не заказывал», — рассказала ИА «Первое областное» заместитель начальника районного управления образования Лилия Ахмедьянова.
То же самое нам сказали и в Минобре Челябинской области — задания детям задавали в тетрадки, а за тетрадками приезжал дежурный учитель. Может быть, интернет не для школы, а для игр.
«Дистанционное обучение не означает, что дети должны быть всегда онлайн. Это может быть самостоятельная работа учеников, проведение олимпиад, участие в заочных конкурсах, привычная работа с учебником, проектная деятельность. При этом в очном режиме могут быть организованы индивидуально или для малых групп консультации», — пояснила пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова.
Дистанционное образование для детей из Медиака длилось всего 5 дней. Сегодня школа в деревне Метелева вернулась к очным занятия в классах.
«В Челябинской области действует программа, согласно которой все школы нашего региона должны быть обеспечены надежным интернетом. Интернет в аргаяшских школах есть. Но в данном случае проблема не в школе, а в инфраструктуре самой деревне Медиак, куда никто не хочет ставить вышку сотовой связи», — добавляет Лилия Ахмедьянова.
О доступности интернета в деревне Медиак мы запросили комментарий в Минцифры Челябинской области. В ведомстве рассказали, что деревня Медиак относится к малым населенным пунктам Челябинской области (население от 100 до 500 человек). Сотовая связь в ней обеспечивается только одним сотовым оператором Теле2, ближайшая станция которого находится в 7 км от деревни Медиак. На уровень сигнала влияют особенности рельефа, погодные условия и другие факторы, поэтому для качественного приема радиосигнала рекомендуется использовать модем или роутер с возможностью установки внешней антенны на максимально возможной высоте.
Улучшение качества сотовой связи в подобных населенных пунктах реализуется в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Исполнитель по проекту ПАО «Ростелеком». Проект будет реализовываться до 2030 года.
«В прошлом году Минцифры России проводило голосование на Едином портале государственных и муниципальных услуг для того, что бы жители региона могли сами выбрать приоритетные населенные пункты для включения в планы строительства сетей связи на 2022 год. По предварительным сведениям за деревню Медиак на портале было подано всего три голоса. Но регион продолжит взаимодействие с Минцифрой России по вопросу включения деревни в график работ на следующий период (начиная с 2023 года)», — рассказали в Минцифры региона.
Со своей стороны правительство Челябинской области в течение последних четырех лет осуществляет субсидирование операторов связи на возмещение до 90% затрат на создание инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Средства выделяются из областного бюджета. Сформирован перечень малых населенных пунктов, нуждающихся в улучшении связи и деревня Медиак включена в него.
Добавим, что за 4 года к качественном интернету было подключено 84 населенных пункта, а это более 45 тысяч жителей Челябинской области.
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