Челябинское УФАС проверяет закупку светящихся китов за 10 млн рублей

В декабре некачественный арт-объект со скандалом демонтировали

УФАС России по Челябинской области изучает закупку и действия заказчика (МБУ «Эвис») по установке трех светящихся китов на набережной Миасса. Если вина будет доказана, должностных лиц могут оштрафовать. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела контроля торгов и органов власти Челябинского УФАС России Юлия Тарасова.

«Анализ закупки указывает на то, что был один участник, с которым был заключен контракт. Антимонопольный орган проводит поверку. Изучаются положения документации. Специалисты выясняют, не были ли созданы преимущественные условия для участника торгов. Заказчику направлены запросы. В случае обнаружения нарушений будут приняты меры», — рассказала Юлия Тарасова.

Стоимость арт-объектов была почти 10 млн рублей. Исполнители контракта опоздали с установкой на две недели, а готовая инсталляция разочаровала жителей города. По решению мэрии китов в конце декабря демонтировали. Свою проверку также проводит прокуратура.

По данным базы «Контур. Фокус», исполнитель контракта на установку светящихся китов — ООО «Городской дизайн» — работает с февраля 2017 года в Санкт-Петербурге. Компания участвовала в 167 торгах. Победителем становилась в 102 аукционах. Контрактов заключено на общую сумму 265,8 млн рублей. Организация выполняет работы по всей стране. Среди подрядов, полученных в Челябинской области, — поставка электрооборудования для ГУФСИН РФ по Челябинской области, благоустройство пешеходной зоны по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, поставка светодиодных конструкций для администрации Ленинского района Магнитогорска.