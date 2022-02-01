Челябинское УФАС оштрафует «Золотое яблоко» за недостоверную рекламу

Ведомство выявило нарушение закона

Челябинское УФАС признало недостоверной рекламу магазинов косметики «Золотое яблоко», которую транслировали на одном из федеральных каналов. В ролике говорилось, что «для девчонок Эппл Голд — это как для пчелок мед. Ну и ассортимент там лучший в мире, если что... *по мнению артистов Бетси и группы M&A».

В пресс-службе УФАС отметили, что по действующему законодательству использование по отношению к рекламируемому товару слов «лучший», «первый», «номер один» должно быть обосновано конкретным критерием, по которому сравниваются изделия. При этом характеристика должна иметь объективное подтверждение.

«В данной рекламе отсутствует указание конкретного критерия. Примечание „по мнению артистов Бетси и группы M&A“ не может свидетельствовать о наличии в рекламе названного критерия. В ходе рассмотрения дела ответчиком ООО „Екатеринбург Яблоко“ представлен заключенный с ООО „Ритейл Консалтинг Компани“ договор об оказании услуг по созданию и размещению рекламного ролика», — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

По мнению антимонопольной службы, согласование макета рекламы, подписание без претензий акта приемки оказанных услуг свидетельствует о взаимной вине указанных юридических лиц. В итоге Челябинское УФАС признало нарушение рекламного законодательства в действиях продавца товара и организации, определившей содержание рекламы. Компании привлекут к административной ответственности.