Челябинских поставщиков оборудования для «Кванториумов» оштрафовали на 7,7 млн рублей

Три организации сговорились для совместного участия в торгах

Челябинское УФАС России установило нарушение антимонопольного законодательства в действиях компаний «Феникс» и «ФГОС-резерв», а также индивидуального предпринимателя. Они стали участниками картеля при закупке оборудования для детских технопарков «Кванториум», находящихся в разных регионах России. Общая сумма штрафа составляет 7,7 млн рублей.

По данным ведомства, с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года компании «Феникс» (поселок Томинский Сосновского района), «ФГОС-резерв» (Челябинск) и ИП Дурандин А. Н. (Челябинск) приняли совместное участие в 52 аукционах. Первая организация (ранее она называлась «Дополнительное образование») победила в 26 торгах, вторая — в 11, а индивидуальный предприниматель получил один контракт. Сумма договоров, заключенных с тремя организациями, составила более 140 млн рублей.

В антимонопольной службе отмечают, что при подаче заявок и ценовых предложений совпадали IP-адреса, также обнаружены схожие свойства файлов первых частей заявок. Кроме того, в торгах не участвовали другие компании, а процент снижения от начальной цены контракта составлял всего 0,5–2%.

«Заявки на участие в закупках подавались с одного IP-адреса, принадлежащего ГБУ ДО „Дом юношеского технического творчества“, помещения которого использовались компаниями как общая площадка. Так, в 2018 году между организациями были заключены соглашения о сотрудничестве в научно-технической, инновационной и производственной сферах. При этом данные соглашения не давали правовых оснований для заключения и реализации антиконкурентного соглашения-картеля на торгах. Принимая участие в закупках, хозяйствующие субъекты должны были действовать самостоятельно, добросовестно и соблюдать антимонопольное законодательство», — прокомментировали в пресс-службе Челябинского УФАС.

Антимонопольное ведомство оштрафовало ООО «Феникс» на 5,4 млн рублей, ООО «ФГОС-резерв» (г. Челябинск) — на 2,3 млн рублей. Административное дело в отношении третьего участника картеля еще рассматривается. Кроме того, материалы переданы в правоохранительные органы, где их изучат на предмет ограничения конкуренции.