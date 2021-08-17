Алексей Текслер поручил ускорить открытие нового детского сада в Долгодеревенском

Глава региона заглянул на объект в ходе рабочей поездки в Сосновский район

Последний из социальных объектов на маршруте Алексея Текслера в Долгодеревенском — новый детский сад на улице Изумрудной.

По словам заведующей дошкольным учреждением Светланы Трофимовой, он рассчитан на 12 групп — 240 мест. Половина из них предназначена для малышей младше трех лет.

«У нас не только новый детский сад, но и будут новые детки. Сейчас мы проходим регистрацию. Когда получим лицевой счет, начнем закупать канцтовары, игрушки, другие расходники», — рассказала Алексею Текслеру заведующая Светлана Трофимова.

Основные оборудование и мебель уже готовы, пищеблок полностью готов.

«Все готово — это хорошо, но меня не устраивают сроки открытия — 1 октября. Давайте ускоряться, подавайте документы прямо завтра», — обратился Алексей Текслер к главе Сосновского района Евгению Ваганову и министру образования региона Александру Кузнецову.