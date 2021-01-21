Челябинское УФАС приостановило торги по закупкам лифтов на 1 млрд рублей

На аукционы регоператора капремонта пожаловался потенциальный подрядчик

УФАС России по Челябинской области приостановило процедуру заключения договоров по пяти аукционам на капитальный ремонт и закупку лифтов для многоквартирных домов в Челябинске. Заказчиком выступает региональный оператор капремонта. Общая стоимость лотов — 1,2 млрд рублей. Информация размещена на «Витрине госзакупок Челябинской области».

Согласно конкурсной документации, регоператор капремонта планирует приобрести лифты для многоквартирных домов в Челябинске. Большая часть оборудования была изготовлена в 1980—1990-х годах, срок его службы составляет 25 лет. Подрядчик должен решить, будет он проводить капитальный ремонт или поставит новые лифты. Для этого нужно будет провести экспертизу, составить проектную документацию и сметы. Лифты планируют заменить почти в 150 домах в Металлургическом, Тракторозаводском, Ленинском, Центральном районах, на северо-западе Челябинска. Срок исполнения работ — до 1 июля 2022 года.

На закупки в УФАС пожаловалось ООО «Тех-проект». По мнению заявителя, регоператор капремонта нарушает антимонопольное законодательство. В компании считают, что заказчик ограничил число потенциальных участников, сформировав слишком крупные лоты. В реестр аккредитованных Минстроем Челябинской области организаций, которые имеют право проводить экспертизу лифтов в домах, входят 107 компаний. Менять и ремонтировать лифты из них могут только 63 организации. Участвовать в закупках с начальной ценой контракта более 500 тыс. рублей могут только 35 подрядчиков.

«Учитывая, что максимальная сумма договора на выполнение работ по "оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов, выполнению работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов" на один лифт составляет 2,3 млн рублей, а в многоквартирном доме находятся в среднем от двух до 8—10 лифтов, считаем действия заказчика необоснованными по созданию закупок на сумму более 60 млн рублей», — говорится в жалобе.

ООО «Тех-проект», по данным базы «ЛИК: эксперт», занимается проектированием и строительством. В 2020 году компания выиграла аукцион на замену лифта в областном противотуберкулезном диспансере (стоимость контракта — 1,7 млн рублей).

Комиссия Челябинского УФАС рассмотрит жалобу 22 января. До вынесения решения заказчику запрещено заключать договоры с подрядчиками.