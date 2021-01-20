Суд огласил приговор бывшему главе Чебаркуля

Он признан виновным по трем статьям

Суд вынес приговор бывшему главе Чебаркульского городского округа. Сергей Ковригин признан виновным в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий и в злоупотреблении ими.

Руководитель склонил своего зама к заключению договоров аренды муниципального имущества в виде сетей и инженерных сооружений ООО «ЧПВ» и ООО «ЧПК». Вследствие чего объекты водоснабжения и водоотведения в 2016 году перешли в пользование указанных юридических лиц для осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме того, он фиктивно трудоустроил журналистку, которая получила зарплату в размере свыше 65 тысяч рублей.

«Осужденный через посредника за ранее совершенные незаконные действия и покровительство по службе получил от руководителя ООО „ЧПВ“ и ООО „ЧПК“ взятку свыше 52 тысяч рублей в виде незаконного оказания услуг имущественного характера по исполнению обязательства перед третьими лицами (оплаты услуг указанной журналистки)», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 миллион 44 тысячи рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.