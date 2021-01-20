Роспотребнадзор по Челябинской области сообщил, что в ходе планового эпидмониторинга на вирусные инфекции все же будет проводиться исследование на COVID-19.
Такое тестирование еженедельно проводят на сотне здоровых людей пяти возрастных групп, среди которых есть воспитанники детских садов и школьники. Эпидмониторинг необходим, чтобы выяснить, какие возбудители вирусов циркулируют на территории региона.
«На минувшей неделе выявлены риновирусы, сезонные коронавирусы, возбудителей гриппа и новой коронавирусной инфекции не обнаружено», — сообщает управление Роспотребнадзора по Челябинской области.
Перед выходом в школы и садики специалисты Роспотребнадзора просят родителей подписать согласие на забор ПЦР-мазка. Участие в мониторинге добровольное, решение принимает родитель или опекун ребенка.
Если мазок окажется положительным, информацию сообщат в поликлинику. Там же определят дальнейшую тактику мероприятий.
Подобные исследования будут проводить еженедельно, пока эпидобстановка с ОРВИ не нормализуется, — до конца марта точно.