У детей в челябинских школах и садиках все же будут брать тест на COVID-19

Но участие в массовой акции добровольное

Роспотребнадзор по Челябинской области сообщил, что в ходе планового эпидмониторинга на вирусные инфекции все же будет проводиться исследование на COVID-19.

Такое тестирование еженедельно проводят на сотне здоровых людей пяти возрастных групп, среди которых есть воспитанники детских садов и школьники. Эпидмониторинг необходим, чтобы выяснить, какие возбудители вирусов циркулируют на территории региона.

«На минувшей неделе выявлены риновирусы, сезонные коронавирусы, возбудителей гриппа и новой коронавирусной инфекции не обнаружено», — сообщает управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

Перед выходом в школы и садики специалисты Роспотребнадзора просят родителей подписать согласие на забор ПЦР-мазка. Участие в мониторинге добровольное, решение принимает родитель или опекун ребенка.

Если мазок окажется положительным, информацию сообщат в поликлинику. Там же определят дальнейшую тактику мероприятий.

Подобные исследования будут проводить еженедельно, пока эпидобстановка с ОРВИ не нормализуется, — до конца марта точно.