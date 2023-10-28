Медики в Челябинской области будут носить единую форму

Региональный Минздрав объявил аукцион на пошив одинаковой одежды

В Челябинской области объявили аукцион на создание единого стиля одежды для врачей и медсестер. Почти за 100 миллионов рублей подрядчику в срок до конца декабря нужно будет сшить почти пять тысяч комплектов одежды для сотрудников 35 медучреждений региона. Соответствующая информация размещена на сайте «Госзакупки».

Принимать заявки от желающих будут до 9 ноября. Победителю аукциона в срок до 25 декабря необходимо будет сшить комплекты одежды для врачей, сотрудников младшего медицинского персонала, а также администраторов. Комплекты, состоящие из брюк, рубашек и халатов, будут белого, голубого и темно-синего цветов. На нагрудном кармане халата или рубашки будет логотип «Служба здоровья».