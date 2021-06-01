Жительницу Карталов осудили на 500 тысяч рублей за наезд на пешеходов

Женщине ограничили свободу на один год

Карталинской городской суд поставил точку в ДТП двухлетней давности. 3 октября 2019 года жительница города сбила на своем автомобиле Nissan X-Trail бабушку и ее 5-летнюю внучку. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина свою вину признала и понесет наказание, назначенное судом.

В ходе судебного заседания были выслушаны свидетели, которые подтвердили, что находящаяся за рулем девушка в момент ДТП разговаривала по телефону. Она сбила на нерегулируемом пешеходном переходе бабушку с внучкой, после столкновения автомобиль еще несколько метров протащил пострадавшую женщину, а девочку отбросило в сторону. Они были госпитализированы в местную больницу.

«Когда бабушка с девочкой начали переходить дорогу, через несколько секунд данная девушка совершила на них наезд, протащив их под колесами автомобиля еще несколько метров, и сразу же откинула мобильный телефон в сторону», — рассказал в суде свидетель происшествия.

Мужчина выбежал из машины и вызвал скорую помощь. Обвиняемая в суде свою вину полностью признала, при этом она воспользовалась своим конституционным правом и отказалась от дачи показаний.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с лишением права управлять транспортными средствами. Она не должна выезжать за пределы Карталинского района в течение года. Также каждый месяц осужденная должна являться в службу надзора за отбыванием осужденными наказания. В пользу одной их потерпевших взыскано 500 тысяч рублей за моральный вред.