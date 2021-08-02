В Челябинской области мужчины избили жителя Екатеринбурга и отобрали у него 300 тысяч рублей

Пострадавший приехал на Южный Урал покупать ферму для майнинга

Трое незнакомцев напали на жителя Екатеринбурга в Южноуральске. Мужчины избили пострадавшего и отобрали у него деньги, предназначенные для покупки майнинг-фермы. Об этом сегодня, 2 августа, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как позже выяснили правоохранители, на мужчину из Екатеринбурга напали ранее судимые жители Челябинска и Южноуральска. Потерпевший приехал в Южноуральск для встречи с продавцом и покупки фермы для майнинга, однако был избит и ограблен злоумышленниками.

«Все нападавшие задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 162 УК РФ („Разбой в крупном размере“)», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального полицейского главка.

Обвиняемые заключены под стражу.