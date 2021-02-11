УФАС будет ежедневно мониторить цены на авиабилеты из Челябинска в Москву

Проверки связаны с подорожанием перелетов по этому направлению

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы России приступило к мониторингу цен на авиабилеты по направлению Челябинск — Москва. Проверки будут проводится ежедневно для детального изучения стоимости перелетов и в связи с уходом «Аэрофлота» с этого направления, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в челябинское УФАС обратились жители города с жалобами о резком росте цен на авиабилеты по направлению Челябинск — Москва. При этом стоимость перелетов из Магнитогорска, Екатеринбурга и Уфы в Москву была на прежнем уровне. По этому поводу ведомство запланировало проверку. Подробнее об изменении цен на этом направлении читайте в аналитике ИА «Первое областное».

Сотрудники Челябинского УФАС изучат ценовые предложения на сайтах трех авиакомпаний — «Победа», «Россия» и S7, в том числе в сравнении со стоимостью авиабилетов в столицу из Екатеринбурга, Магнитогорска и Уфы. Особое внимание ведомство будет обращать на цены, которые формируются незадолго до вылета.