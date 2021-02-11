В Магнитогорске из местного аквапарка сбежал фазан

Местные жители в социальных сетях перебирают способы его поимки

Несколько дней назад фазан сбежал с территории магнитогорского аквапарка. Сегодня жители города обнаружили птицу возле реки Урал. Они разместили объявление в популярном городском паблике с призывом помочь ее поймать.

«Всё весьма элементарно: нужно большой короб, веревку, небольшую рогатину, приманку, усидчивость и терпение... Вытропить зону его пастбища, выставить ловушку и тупо ждать», — дают советы подписчики паблика.

Фазан соседствовал с другими обитателями парка при водном комплексе. Во время чистки клетки птица вышла из своего жилища. Несколько дней фазан жил на территории развлекательного водного комплекса. А затем решил испытать настоящую свободу и направился в город. Специалисты аквапарка несколько раз пытались поймать свободолюбивую птицу, но попытки не увенчались успехом.

«Нам звонят и рассказывают, где сидит наш фазан, отправляют данные геолокации. В последний раз мы отправили четырех человек, но и все вместе они не смогли его поймать», — прокомментировали в аквапарке.

Нам также сообщили, что желающих поймать фазана самостоятельно и вернуть в аквапарк не было. Пока магнитогорцы предпочитают следить за судьбой птицы с экранов гаджетов.