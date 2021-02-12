В Челябинской области потеплеет до -8 градусов

На юге и крайнем западе региона столбики термометров поднимутся почти до 0 градусов

Морозы в Челябинской области начинают постепенно отступать. Сегодня утром, 12 февраля, синоптики еще прогнозируют до -30 градусов, однако днем значительно потеплеет. И вновь южноуральцев ожидают осадки. Подробнее о погоде в пятницу рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Сегодня утром в регионе ожидается −20, −25 градусов, при прояснении похолодает до −30 градусов. На юге и крайнем западе будет значительно теплее — до −16 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами до умеренного. Днем воздух прогреется до −8, −13 градусов, на юге и крайнем западе потеплеет до −2 градусов. Также небольшой снег. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в пятницу также будет идти небольшой снег. Утром столбики термометров покажут −22, −24 градуса, днем потеплеет до −10, −12 градусов. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства желает читателям позитивного последнего рабочего дня!

