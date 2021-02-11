Отменят ли занятия в школах Челябинской области из-за мороза 12 февраля

Мы оценили вероятность дистанта в ближайшую пятницу

В Челябинске три дня подряд отменяли занятия в начальной школе. Где-то по области не учились и более старшие дети. Мы изучили прогноз погоды и оценили, могут ли отменить занятия в школах Челябинской области в пятницу, 12 февраля.

По данным Гидрометцентра России, в самом Челябинске в ночь на пятницу может похолодать до −22...−24 градусов. Даже в ветренную погоду уроки в школах при такой температуре не отменяют. Вероятность дистанта (а дети все-таки выполняют задания педагогов) минимальная.

На юге и крайнем западе области установилась относительно теплая погода, ночью здесь будет не более −16 градусов. И все школы наутро должны быть открыты.

На других территориях может похолодать до −25 градусов, при прояснении — и до −30 градусов. Там возможна отмена занятий в первую смену, особенно для начальной школы.

Решение по отмене занятий мы продублируем на нашем сайте после пяти утра.



