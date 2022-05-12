Средняя зарплата медицинской сестры в Челябинской области превышает 34 тысячи рублей

Но заработать можно гораздо больше

В Челябинской области медицинские сестры относятся к дефицитным специалистам и в среднем получают на руки 34 тысячи рублей в месяц, сообщает пресс-служба портала hh.ru.

В Челябинской области, по данным сервиса «Люди в цифрах», с начала года было опубликовано более 400 вакансий для медсестер. Чаще всего их приглашали на работу в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. Кроме того, встречаются вакансии с вахтой, например 15 через 15 дней.

Медсестры относятся к дефицитным специалистам: в Челябинской области на одну такую вакансию сегодня приходится 1,3 резюме при норме в 5—6 резюме. По России в целом ситуация чуть лучше: на одну вакансию медицинской сестры приходится 2,5 резюме.

«Средний уровень предлагаемой медсестрам заработной платы в регионе составил 34,1 тысячи рублей. Отмечу, что медицинских сестер сегодня нанимают не только клиники и лаборатории, но и салоны красоты, косметологические центры и даже фитнес-клубы», — говорит руководитель пресс-службы «hh.ru Урал» Анна Осипова.

Сегодня в числе самых высокооплачиваемых вакансий для медицинских сестер в Челябинской области — предложение для медсестры в центр лазерной эпиляции, заработная плата до 80 тысяч рублей на руки. От 50 тысяч рублей предлагают старшей медицинской сестре в многопрофильном медицинском центре. Замыкает топ-3 самых «дорогих» предложений о работе вакансия палатной медицинской сестры — работодатель предлагает от 45 000 рублей на руки.

По данным Минздрава Челябинской области, каждый год Челябинский медицинский колледж готовит к выпуску порядка двух тысяч медицинских сестер.

Всего на Южном Урале помогают спасать жизни людей более шестнадцати тысяч медицинских сестер.