В челябинском театре поставили необычный детский спектакль по сказке Михалкова

Музыкальная премьера состоится 14 мая

«Изначально спектакль „Зайка-зазнайка“ появился в театре в формате игровой читки, нашему юному зрителю предлагалось быть скорее слушателем, фокусируясь на необычном для детских театральных сказок формате. В сценографии нашего спектакля вы не увидите никаких теремков, буквальных костюмов лисичек и зайцев, „животного“ грима — только белые стулья, зеленая лужайка и белый фонарный столб. Наша сказка полна музыкальных номеров, юмора, динамичной борьбы. Юный зритель порой даже более восприимчив, чем взрослый, он открыт для принятия любых условий игры. Например, шалаш может быть из стульев и одеял, необязательно городить нечто из веток»,

— уточняет Дарья Догадова.

Кадр из советского мультика 1976 года

В Театре драмы им. Наума Орлова 14—15 мая на малой сцене состоится премьера: молодой режиссер Дарья Догадова представляет музыкальную сказку для детей, в основе которой история, придуманная известным советским писателем Сергеем Михалковым. Сценарист, писатель и режиссер придумал текст гимна Советского Союза, поэму про дядю Степу, составил сборник басен и поучительных сказок для детей.В основе нового спектакля — сказка «Зайка Зазнайка». При этом история для детей с маркировкой 3+ поставлена «как для взрослых, только лучше». Сценографию и подход объясняет режиссер спектакля Дарья Догадова.Для постановки на сцене сказку про зайца, который внезапно нашел на лесной поляне охотничье ружье, осмелел, зазнался и начал угрожать самым свирепым хищникам, осовременили. Из изначальной пьесы и кукольного мультика (созданного студией «Союзмультфильм» в 1976 году) остались основные персонажи и сюжетные повороты. А вот детали, благодаря режиссеру, стали более современными. Тут зайчонок-сплетник мечтает стать журналистом, волк — суперагент в солнцезащитных очках, и все они используют «яблочную» лейку для душа в качестве телефона.Любопытно, что у пьесы появился еще и пролог — для литературной основы этой части в полотно спектакля добавили басню Михалкова «Большая кость», мораль которой отчасти дублирует исход заячьих приключений.Новый детский спектакль необычного формата можно оценить на малой сцене театра драмы 14 и 15 мая в 11:00. Сказку-басню рекомендуют для зрителей 3—6 лет. Билеты на премьеру стоят 300 рублей.