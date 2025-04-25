Троллейбусное движение в Челябинске запустили во второй год Великой Отечественной войны

Линию строил весь город, а машины доставили из Куйбышева

Открытие троллейбусного движения в Челябинске состоялось 22 ноября 1942 года. Запустить линию сначала планировали к 15 августа, потом — к годовщине Октябрьской революции (7 ноября). Но из-за суровых условий Великой Отечественной войны срок сдвигали. Линию начали строить по решению Совета народных комиссаров СССР для расширения городского транспорта в Челябинске. Первыми водителями были девушки. Маршрут проходил от ЧТЗ по нынешнему проспекту Ленина до существовавшего в те годы перекрестка с улицей Клары Цеткин. Там же было первое в городе депо. ИА «Первое областное» по заметкам в «Челябинском рабочем» рассказывает о запуске троллейбусов.

Бюро Челябинского обкома партии и исполком областного Совета депутатов трудящихся приняли решение о строительстве троллейбусной линии в июне 1942 года. Проект предусматривал организацию движения по основным магистралям: улицам Ленина (ныне Свободы) и Кирова до улицы Труда. Первая очередь строительства — запуск троллейбуса по улице Спартака (переименована в проспект Ленина) от тракторного завода до стадиона «Динамо» и парка культуры. Фактически — до разворотного кольца у современных домов на проспекте Ленина № 64 и № 71.

«Необходимо отметить, что проведение строительных и монтажных работ сопряжено с рядом трудностей. Требуется значительное количество дефицитных материалов и оборудования и большое число рабочих для срочного восстановления участков дорог улицы Спартака в районе тракторного завода. При наличии реальной и действительной помощи со стороны руководителей предприятий города и в первую очередь тракторного завода и завода им. Орджоникидзе возможно окончание строительства в установленный срок»,— писали в газете в июле 1942 года.

В июле же из Куйбышева (ныне Самара) привезли 18 старых троллейбусов. Их начали ремонтировать. С 16 июня по 1 сентября 15 девушек, которые ранее управляли трамваями, обучались вождению троллейбуса в Москве. Водительские курсы потом организовали и в Челябинске.





В день запуска троллейбуса

28 октября «Челябинский рабочий» сообщал, что «трудящиеся города с нетерпением ждут открытия троллейбусного движения». Но срок окончания строительства сдвинули из-за задержки в получении некоторых дефицитных материалов.

«Строители новой линии обязались закончить основные строительно-монтажные работы и подготовить троллейбус к пуску к XXV годовщине ВОСР. Для этого теперь полным ходом развернуто строительство депо для машин, тяговой подстанции. Заканчивается строительство западного кольца у парка культуры и восточного поворотного кольца у ЧТЗ»,— сообщали в газете.

По решению горисполкома и горкома партии организовали декадник помощи строительству троллейбусной линии, городские и районные штабы содействия. Руководителей завода имени Колющенко обязали отпустить необходимые крепления для контактной сети (болты, винты, гайки, обоймы).

«С помощью предприятий и городских организаций мы завершим необходимые работы и дадим трудящимся Челябинска новый вид транспорта в кратчайший срок»,— заявлялось в заметке.





Первое троллейбусное депо

В начале ноября на строительстве троллейбусной линии наступили горячие дни. Полностью закончили асфальтирование западного кольца на улице Клары Цеткин. По улице Пушкина установили мачты питательной сети от подстанции № 1. По улице Спартака занимались подвеской токопроводной сети. Копать ямы под опоры контактной сети, устанавливать их и монтировать контактную сеть помогали горожане. На массовом воскреснике более пяти тысяч трудящихся в течение дня очистили почти всю трассу линии.

«Стоят теплые солнечные дни. На днях прибыла большая часть оборудования для троллейбуса. Строители новой линии имеют все возможности развернуть работы полным ходом»,— сообщал «Челябинский рабочий» 3 ноября.

Во второй половине ноября строительство первой линии троллейбуса завершили. Рабочие смонтировали 13 километров подвесной контактной сети, проложили два километра кабеля, переоборудовали подстанцию, построили депо на три машины на улице Клары Цеткин (сейчас на его месте дом 65 на улице Энгельса).

«20 ноября в 23 часа в сеть новой линии был подан первый ток и начались пробные рейсы машин по всему маршруту — от стадиона „Динамо“ до заводоуправления ЧТЗ. Первые машины повели водитель А. Баранова и инженер Рафес»,— указывалось в газетной заметке.





Фото Т. Шиндельгайма, «Челябинский рабочий»

Открылось троллейбусное движение 22 ноября в два часа дня. Перерезать алую ленту доверили водителю троллейбуса Анне Поповой (Зайцевой).

«К 2 часам дня на улице Спартака, возле кинотеатра „МЮД“, собрались трудящиеся города. У здания обкома ВКП(б) выстроились в ряд машины. Поперек улицы протянута красная ленточка. Председатель городского исполкома тов. Павлов объявляет движение на троллейбусной линии открытым. Машины с первыми пассажирами плавно трогаются в путь. Они быстро проходят к поселку ЧТЗ, к заводоуправлению, делают круг и возвращаются к конечной остановке на улице Спартака. Новая троллейбусная линия вступила в эксплуатацию»,— писали в газете «Челябинский рабочий».

Автор заметки отмечал, что делом чести работников горкомхоза, троллейбусного парка и силовой подстанции является обеспечение бесперебойного движения на новой линии. Регулярное сообщение организовали к 5 декабря. Из 18 машин отремонтировали только семь.





В феврале 1943 года началось проектирование второй линии троллейбуса.

«Правительство ассигновало на строительство второй линии троллейбуса в Челябинске 1 миллион рублей. Трасса новой линии будет проходить по улице Ленина от улицы Спартака до вокзала. По плану вторая линия должна войти в эксплуатацию в мае этого года. Подготовительные работы уже начались»,— сообщалось в газете «Челябинский рабочий» 7 марта.

Также в 1943 году планировали построить мастерские троллейбусного парка, расширить профилакторий, замостить и заасфальтировать территорию парка, восточного поворотного кольца. Но вместо мая движение по второй линии запустили 26 сентября. На троллейбусе стало возможным добираться до железнодорожного вокзала от улицы Клары Цеткин. Рабочие смонтировали пять километров контактной сети, сложный универсальный треугольник с автоматическими стрелками на углу улиц Спартака и Ленина, позволяющий осуществлять движение машин по трем направлениям, сообщалось в газете. Народный комиссар коммунального хозяйства РСФСР Макаров в конце 1943 года отметил работу строителей и наградил особо отличившихся работников знаками «Отличник социалистического соревнования коммунального хозяйства РСФСР» и почетными грамотами Наркомхоза РСФСР, а также денежными премиями.

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