Единый организм: как производятся челябинские троллейбусы

Чтобы создать одну машину требуется 11 дней

Знаете ли вы, что южноуральские троллейбусы ходят уже не только по областной столице, но и по улицам Миасса, Ярославля, Калининграда, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга? Транспорт полностью производится в Челябинске. Ко дню рождения троллейбуса рассказываем, как собирают эти машины.

Только в Челябинске троллейбусы перевозят более 1,5 миллиона пассажиров в месяц, курсируя по пяти маршрутам. Процесс создания одной машины занимает около 11 рабочих дней, рассказал технический директор «Синара — Городские Машины» Евгений Некрасов.

Работы ведутся сразу на нескольких участках, поэтому одновременно завод может производить порядка 10 машин. С конвейера предприятия может выпускаться один троллейбус в день.





«Изготавливают троллейбус в пять пределов: заготовительный, сварочный, окрасочный, антикоррозийная обработка и сборочный. После этого машина готова к испытаниям», — рассказал Евгений Некрасов.

Организм троллейбуса

Что делает этот механизм живым? «Сердце» троллейбуса — это тяговое оборудование, которое располагается на крыше. Этот двигатель преобразует электроэнергию из контактной сети или батареи в энергию движения. Электроэнергия проходит через ряд фильтров, которые можно представить в виде печени и почек.





«Большую вольтовку он преобразовывает в подходящую. Например, если в сети 600 вольт, а двигатель работает на 380-ти, то она преобразовывается с высокого напряжения на низкое», — пояснил Евгений Некрасов.

«Мозг» троллейбуса — это система управления (блоки управления, «каншина»), расположенная в кабине водителя. Она обрабатывает информацию и управляет всеми системами.

Водитель в этой системе, кстати, выступает в роли полезной бактерии, позволяющей функционировать транспорту.

Как поддерживать здоровье «организма»

Как и любой транспорт, троллейбус нуждается в уходе. Ежедневный осмотр включает проверку клемм, болтовых соединений, изоляции. Существуют системы контроля безопасности (блок автоматического контроля системы изоляции и блок контроля тока утечки), а также защита от перенапряжения (грозоразрядник).





«По прошествии полутора тысяч километров машина заходит на первое ТО. На этом этапе идет замена угольных вставок, смазка вращательных элементов, подтяжка болтовых соединений, а также проверка состояния тока, утечки и сопротивление изоляции. Через каждые три тысячи километров троллейбус заезжает на второе ТО. На нем проводят дополнительную диагностику узлов в тяговых батареях, меняются колеса, промазываются колодки, проверяется давление в шинах. Именно периодичность регламентных работ позволяет увеличить жизненный цикл машины», — отмечает специалист.

В прошлом году Челябинский завод электротранспорта занял второе место среди семи ведущих российских и белорусских троллейбусных заводов. А в ближайших планах ЧЗГЭТ — запуск серийного производства электробусов.



