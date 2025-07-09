Почти 20 миллионов пассажиров перевезли новые челябинские троллейбусы

Машины ездят по пяти маршрутам из одиннадцати

Красные троллейбусы работают в нашем городе уже более полутора лет. Сейчас машин 68. Они ездят по пяти маршрутам из одиннадцати. За день выполняется 760 рейсов. С начала выхода новых троллейбусов они перевезли почти 20 миллионов пассажиров. Такую цифру на выставке «Иннопром-2025» назвал Илья Таболин, руководитель обособленного подразделения группы «Синара» в Челябинске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





«Когда на маршрут приходит новый троллейбус, это ведет рост пассажиропотока. Культура пассажиров меняется оттого, что они ездят в новом, комфортном подвижном составе», — отметил Илья Таболин.

Осенью планируется запуск депо № 2. Оно будет в четыре раза больше первого и в семь раз крупнее по производительности. Скоро новые троллейбусы поедут и по шести оставшимся маршрутам.





Также Илья Таболин сообщил, что красными машинами управляют 197 водителей. Но нужно в два раза больше. Компания занимается решением кадрового вопроса, в том числе проводит обучение работников.