В Челябинске готовят к открытию первую лабораторию межуниверситетского кампуса

Она будет запущена уже в ноябре 2023 года

В начале ноября в Челябинске откроют научно-производственную лабораторию интернета вещей inSmart. Это будет первая лаборатория межуниверситетского кампуса, созданная ЧелГУ и группой компаний inSmart, сообщает пресс-служба вуза.

«По поручению министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова лаборатория начнет свою деятельность еще до открытия самого кампуса. Это будет современное производство, где мы с коллегами будем доводить до конечного воплощения идеи и разработки наших студентов и внедрять их в коммерческий сектор», — говорит ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Группа компаний inSmart уже приобрела оборудование, произвела монтаж в помещениях одного из корпусов ЧелГУ, в ближайшую неделю будут завершены пусконаладочные работы.

«Приборостроительная отрасль испытывает кадровый голод. Мы хотим возродить интерес к этой профессиональной деятельности и принимать активное участие в подготовке инженерных кадров, которые в дальнейшем будут работать на нашем предприятии или в компаниях наших партнеров», — заявил директор по развитию группы компаний inSmart Алексей Усков.

Сегодня университет и inSmart идут к совместному производству микроэлектроники для проекта «Умный город». На базе челябинского лицей № 97 создана площадка по изучению умных цифровых устройств. Школьники осваивают здесь азы микроэлектроники. Вуз будет готовить специалистов, которые займутся проектировкой таких устройств. Следующий этап — это выпуск готового продукта в серийное производство.

Межвузовский кампус построят в Челябинске к концу 2025 года.



Напомним, создание межуниверситетского кампуса идет в рамках национального проекта «Наука и университеты».

