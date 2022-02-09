В Челябинске к концу 2022 года появится современный автоспортивный комплекс

Уже существующую «Трассу74» ждет глобальная реконструкция

Сегодня, 9 февраля, глава региона проинспектировал автоспортивный комплекс «Трасса74», который расположился напротив рекультивированной городской свалки. К концу 2022 года здесь появится современный автоспортивный комплекс с асфальтовым покрытием, который начнут строить уже весной этого года, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Здесь построят зрительские трибуны, сделают асфальтовое покрытие, расширят трассу для драг-рейсинга. Помимо гоночных участков на трассе предусмотрены технические зоны, парковки для участников и зрителей, трибуны, административное здание, пункты технической поддержки и охраны, автомоечный комплекс и гостиница.

Алексей Текслер одобрил разработанный проект реконструкции комплекса, отметив, что автоспорт пользуется большим спросом у молодежи.

«Очень важно здесь создать хорошую инфраструктуру, построить трибуны и привлекать на соревнования зрителей. Необходимо, чтобы реконструированная трасса отвечала требованиям безопасности. Очень здорово, что автоспортивный комплекс появится именно в Челябинске — городе, в котором много людей увлекаются спортом, в том числе автомобильным», — подчеркнул губернатор.

Глава региона решил лично изучить особенности трассы, сесть за руль гоночного авто. Алексей Текслер проехал круг и даже на одном из поворотов проявил навыки профессионального дрифтера.

По словам директора автоспортивного комплекса «Трасса74» Сергея Ефимова, работы по строительству трассы начнутся весной этого года. Он передал участок под трассу в городскую собственность, что было необходимым условием получения финансирования. Из областного и городского бюджетов на проект выделено порядка 160 миллионов рублей.