Инструкция: как определить срок поверки электросчетчиков

В Челябинской области участились случаи мошенничества c приборами учета

В Миассе, Златоусте, Сатке и других городах Челябинской области участились факты мошенничества с приборами учета. Гарантирующий поставщик электрической энергии ООО «Уралэнергосбыт» призывает жителей региона быть бдительными и не соглашаться на платную поверку счетчиков, если в этом нет необходимости. Как определить, когда пора проводить поверку — в инструкции ИА «Первое областное».

«По информации от пострадавших, в дневное время в квартиры к гражданам приходят „сотрудники“ электросетей, предъявляют удостоверения ООО „Электросеть АС“ и сообщают, что электросчетчик не расчетный и его необходимо срочно заменить. Они угрожают большими штрафами и предлагают решить проблему на месте, навязывая платную услугу по замене приборов учета электроэнергии, которая на самом деле не требуется. Потребителя склоняют к подписанию заказа-наряда, взимают плату в размере пяти тысяч рублей и более», — сообщили в ООО «Уралэнергосбыт».

Кроме того, при такой установке необходимая информация о замене прибора учета не передается в ресурсоснабжающую компанию. Из-за этого потребители дополнительно рискуют получить штраф за безучетное потребление электроэнергии.





Чтобы не попасть на уловки мошенников, необходимо знать, что электросчетчик имеет определенный ресурс бесперебойной работы, его гарантирует завод-изготовитель. Этот период называется межповерочным интервалом, его длительность варьируется от 4 до 16 лет.

По истечении межповерочного интервала необходима проверка работы счетчика либо его замена. Эта информация указана в техническом паспорте прибора. Если срок межповерочного интервала не подошел и прибор работает — менять его не надо.

Об истечении срока межповерочного интервала гарантирующий поставщик предупреждает своих клиентов заранее. За три месяца до срока выхода из межповерочного интервала в квитанции появится строка о необходимости проведения поверки счетчика.

Если такого уведомления нет — спешить с заменой не стоит. Кроме того, вся информация о приборе учета и сроках его замены находится в личном кабинете и мобильном приложении ООО «Уралэнергосбыт». Если остались сомнения или вопросы — можно получить консультацию по телефону горячей линии 8-800-2222-500.