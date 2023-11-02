Суд подтвердил сговор челябинских поставщиков при закупке оборудования для «Кванториумов»

Три компании получили контракты на общую сумму более 140 млн рублей

Кассация подтвердила сговор компаний при поставке товаров для детских технопарков «Кванториум» в разных регионах. Участники картеля заключили контракты на общую сумму более 140 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.



Совместное участие в 52 аукционах приняли ООО «Феникс» (ранее — ООО «Дополнительное образование»), ООО «ФГОС-резерв» и ИП Дурандин А. Н.

«Сумма контрактов, заключенных с участниками картеля по итогам торгов в 2018—2019 годах, составила более 140 млн рублей. Данные конкурентные процедуры проводились в рамках Закона о контрактной системе и Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. При отсутствии иных участников в торгах процент снижения от начальной цены контракта составлял от 0,5% до 2%»,— сказали в пресс-службе УФАС региона.

Ведомство указывало, что ответчики подали идентичные по своим свойствам заявки на участие в закупке, созданные под одной учетной записью. Это говорит о наличии связей и совместной подготовке документов.

В большинстве закупок совпадали IP-адреса при подаче заявок и предоставлении ценовых предложений, идентичными были свойства файлов первых частей заявок.

Ранее сговор на аукционе подтвердил Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Участников картеля оштрафовали на 7,7 млн рублей.