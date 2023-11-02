Кассация подтвердила сговор компаний при поставке товаров для детских технопарков «Кванториум» в разных регионах. Участники картеля заключили контракты на общую сумму более 140 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.
Совместное участие в 52 аукционах приняли ООО «Феникс» (ранее — ООО «Дополнительное образование»), ООО «ФГОС-резерв» и ИП Дурандин А. Н.
«Сумма контрактов, заключенных с участниками картеля по итогам торгов в 2018—2019 годах, составила более 140 млн рублей. Данные конкурентные процедуры проводились в рамках Закона о контрактной системе и Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. При отсутствии иных участников в торгах процент снижения от начальной цены контракта составлял от 0,5% до 2%»,— сказали в пресс-службе УФАС региона.
Ведомство указывало, что ответчики подали идентичные по своим свойствам заявки на участие в закупке, созданные под одной учетной записью. Это говорит о наличии связей и совместной подготовке документов.
В большинстве закупок совпадали IP-адреса при подаче заявок и предоставлении ценовых предложений, идентичными были свойства файлов первых частей заявок.
Ранее сговор на аукционе подтвердил Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Участников картеля оштрафовали на 7,7 млн рублей.