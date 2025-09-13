В Челябинске риелтор обналичила 25 сертификатов на маткапитал

Ущерб бюджету превысил 12 миллионов рублей

В Челябинске будут судить риелтора, которая помогала местным жителям обманывать государство и обналичивать сертификаты на материнский (семейный) капитал, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, женщина еще в 2019 году вступила в сговор с директором кредитного потребительского кооператива «Оптима Капиталь» и до 2023 года они оказывали владельцам маткапитала незаконные услуги: предоставляли в соцфонд документы, содержащие заведомо ложные сведения о предоставлении займов владельцам сертификатов для улучшения жилищных условий.

«Таким способом фигурантка похитила более 12 миллионов рублей по 25 сертификатам. Также она покушалась на хищение около 580 тысяч рублей еще по одному сертификату, но преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Уголовное дело о мошенничестве при получении выплат и покушении на него направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Дело в отношении сообщника, директора КПК, рассмотрено судом с вынесением обвинительного приговора.