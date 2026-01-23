Челябинец взыскал 200 тысяч рублей за некачественный ремонт квартиры

Строителю пришлось вернуть всю сумму и заплатить штраф

Челябинцу удалось через суд взыскать более 200 тысяч рублей с недобросовестного подрядчика за некачественный ремонт квартиры. В разбирательстве помогло управление Роспотребнадзора по Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин обратился в ведомство с жалобой на нарушение его прав при выполнении ремонтно-отделочных работ. Роспотребнадзор направил в суд заключение, подтверждающее, что потребитель имеет право отказаться от договора и требовать возмещения вреда, если обнаружены существенные недостатки, которые невозможно устранить.

Факт наличия именно таких, неустранимых, дефектов в работе был установлен в ходе экспертизы. Суд полностью удовлетворил требования истца.

С подрядчика взыскали не только полную стоимость работ по договору и деньги на устранение недостатков, но также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно исполнить требования. Общая сумма составила более 200 000 рублей.

Предприниматель попытался обжаловать решение в Челябинском областном суде, но апелляционная инстанция оставила вердикт без изменения.