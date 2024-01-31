Каждый четвертый челябинец устроился на свою текущую работу без собеседования

Некоторые ходят на интервью по пять раз и более

Эксперты сервиса «Авито Работа» провели опрос и выяснили, что 26% респондентов из Челябинска не проходили собеседование при устройстве на работу в последний раз, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Более 40% челябинцев прошли несколько собеседований до того, как устроились на работу, 14% ходили на три-четыре собеседования, а 11% — более пяти раз.



Около трети челябинцев признались, что не готовились к беседе с нанимателем. Перед походом на интервью соискатели чаще всего читают информацию о компании в интернете (39%), изучают отзывы сотрудников (27%) и советуются с близкими людьми (25%).



В опросе приняли участие сотрудники сфер IT и телекоммуникаций, автомобильного бизнеса, бухгалтерии и финансов, маркетинга, рекламы, фармацевтики, логистики, фитнеса, салонов красоты и многие другие.

