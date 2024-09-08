На Челябинском тракторном заводе проголосовали 77% заводчан

На избирательные участки приходят семьями

На Челябинском тракторном заводе (ООО «ЧТЗ-Уралтрак», в составе Корпорации «Уралвагонзавод» входит в «Ростех») к полудню 8 сентября проголосовали 77% заводчан. На избирательные участки приходят семьями, сообщили в пресс-службе предприятия.

Среди них семья Басаковых, суммарный трудовой стаж которой на ЧТЗ достиг 260 лет. Несколько поколений трудилось на тракторном заводе, в планах подрастающего поколения — продолжить дело семейной династии.

Также в регионе активно ведется голосование трудовыми коллективами крупных промпредприятий. Так, на «Челябинском кузнечно-прессовом заводе» (ЧКПЗ, Челябинск) организовали конкурс для сотрудников, на котором победителей определят по самому массовому селфи на избирательном участке.