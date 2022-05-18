Сам себе полуприцеп: репортаж с южноуральского завода тяжеловозной техники

Как предприятие «Политранс» делает уникальные машины и работает над импортозамещением

Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали на предприятии, где делают единственную в России транспортную систему для перевозки 200-тонных экскаваторов.

«Каждый из этих трапов, по которым бульдозер заезжает на полуприцеп, весит по 350 килограммов. Но его легко может опустить или поднять один человек, тот же водитель. Да вы сами попробуйте, это легко — конструкция поможет», — главный технолог южноуральского завода «Политранс» Александр Голицын забирается на свеженький, только из цеха, полуприцеп, вынимает крепление и опускает трап.

И правда, больших физических способностей для поднятия этой мощной железки не нужно, главное — придать небольшое усилие…

Знакомство с предприятием мы начали со стоянки, где ожидают своих заказчиков уже готовые к отправке изделия. Свежесобранные, свежеокрашенные, они блестят на апрельском солнце. Совсем рядом — площадка, на которой хранятся недавно прибывшие листы стали (в основном магнитогорской), профильные трубы, колесные оси. Собственно, изюминка «Политранса», где трудятся почти 500 человек, именно в этом: на «входе» — просто стальные листы да трубы, а на «выходе» — довольно сложная техника, способная удовлетворить самые разные запросы, которая может работать и на Крайнем Севере, и в африканских песках, и в горах Латинской Америки.

Важно, что почти на 70% техника собрана из отечественных комплектующих. Импортные — разве что электрика подвески и пневматические системы. Пока найти им качественную альтернативу в России сложно.

«Все железо в этом полуприцепе сделано на нашем заводе. Заграничные пока только колеса. Но у нас есть и отечественные шины — „Кама“. На многих моделях стоят, например, немецкие рессорные подвески. Но мы уже запускаем собственное производство осей и подвесок. Так что, в принципе, можем частично справляться своими силами», — говорит Александр Голицын.

Многие модели полуприцепов «Политранс» — своего рода трансформеры. Даже базовые изделия спроектированы так, что на них могут присутствовать самые разнообразные приспособления — от деталей для расширения рамы и выдвигающихся светоотражающих щитков и фар до креплений для морских 20- и 40-футовых контейнеров. А есть и модели, которые при необходимости могут телескопически увеличиться на шесть-семь метров, сохранив при этом прочность конструкции.

При этом, осматривая полуприцепы и прицепы, даже физически ощущаешь, с какой дотошностью, вниманием к деталям все спроектировано. И совершенно не удивляешься рассказам о том, что если возможностей базовых, стандартных моделей заказчику недостаточно (а бывает всякое — условия перевозки, например, бревен сильно отличаются от особенностей транспортировки лопастей и мачт для ветроэнергетики или негабаритной сверхтяжелой техники), то на «Политрансе» всегда готовы пойти навстречу и воплотить в жизнь его «хотелки».

Самый длинный полуприцеп, который делали на «Политрансе», — 21 метр длиной. А для перевозки тяжелой техники грузоподъемностью до 100 тонн на «Политрансе» делают прицепы с семью (!) осями. В год таких полуприцепов изготавливают только несколько штук, но заказы постоянные.

«У нас есть, например, базовая модель прицепа в 15 метров, а заказчику по тем или иным причинам нужно дополнительно 150 миллиметров длины. И конечно, при обсуждении заказа наш специалист попытается сначала склонить покупателя к уже готовому решению. Но если не получается, мы идем навстречу. Все, кому нужен „точно такой же, но с перламутровыми пуговицами“, идут к нам», — рассказывает технический директор — генеральный конструктор Андрей Липенков.

Учитывать почти любые пожелания партнеров «Политрансу» позволяет большой конструкторский отдел. Это более 20 человек, которые как разрабатывают базовые, «стандартные» модели, так и придумывают уникальные решения. Всего же конструкторами «Политранса» с 2007 года разработано более 2 тысяч (!!!) модификаций техники. И каждая из них соответствует всем стандартам и требованиям, предъявляемым к подобной технике в самых разных странах.

«Наша техника работает в Судане, в Алжире, в Ираке. Отправляли технику и в Европу — в Германию. И конечно, мы давно и плотно работаем с российскими нефтегазовыми компаниями, осваивающими наш Крайний Север. Да, наша техника одна из самых дорогих из той, что производится в России, но, учитывая ее конструктивные особенности и эффективность нашей техники, это обосновано, так как она имеет один из самых низких показателей стоимости владения», — подчеркивает коммерческий директор «Политранса» Сергей Коновалов.

За каждым индивидуальным заказом — всегда сложная задача и человеческие истории. Например, в 2017 году завод разработал полуприцеп для перевозки мобильного центра диагностики диабета для нужд министерства здравоохранения Ростовской области. От этого недуга в регионе страдают 130 тыс. человек. Он каждый квартал выезжает на помощь жителям отдаленных поселков Ростовской области.

В Иркутской области полуприцеп-шасси «Политранс» выручает людей в самые морозные дни. Он перевозит мобильные подстанции, которые защищают сети от перегрузок. Такие агрегаты весят 70 тонн. Полуприцеп выполнен с применением специальных сталей, а грузовую платформу разработали полностью под габариты подстанции.

Была с прицепом «Политранса» и почти авантюрная история в Амурской области. Регион входит в десятку лидеров по объемам золотодобычи в России. Основные производители, конечно, крупные ООО и ПАО, но остались и артели старателей (звучит архаично, да). На одном из таких небольших приисков летом случилась беда. На дальний участок завезли только что купленное оборудование стоимостью 20 млн рублей.

Готовились выйти на полную мощность, но оказалось, что золото так просто не дается. Пошли дожди, уровень воды в реках поднялся, и участок оказался отрезан от большой земли. Надо было срочно вывозить дорогостоящее имущество по бездорожью. Тягачи пройдут, а вот полуприцепы, на которых это оборудование завозили, — смогут ли они его вытянуть?

Решение нашлось. У дилера «Политранса» в Амурской области на стоянке был единственный высокорамный трал. Только полуприцеп с такими характеристиками (высокий клиренс, прочная рама, платформа нужной длины) мог вообще проехать с грузом по размытым дорогам. Грузоподъемность его, правда, небольшая — 32 тонны. Оборудование весит больше 40 тонн. Старатели рискнули и купили этот полуприцеп за 2 млн рублей. Пригнали на место, погрузили все, что нужно. Обратно ехали медленно — полуприцеп трещал, скрипел (перегруз внушительный был!), но вытянул.

Одно из последних и, пожалуй, самых прорывных изделий завода — транспортная система для перевозки 205-тонных гидравлических экскаваторов.

Первый заказчик такой системы — крупная местная, челябинская, горнодобывающая компания. Это платформа, на которую можно погрузить карьерный экскаватор и перевезти его на другое место. Задача кажется тривиальной, но, если бы тяжелая машина отправилась в путь сама (со скоростью 3 км в час), путь занял бы несколько суток. Это огромные потери для предприятия, ведь экскаватор пропускает несколько смен, а еще он прослужит меньше, потому что ходовая часть не рассчитана на езду.

Подобную технику кроме «Политранса» в мире выпускает только один финский завод. При этом южноуральское предприятие готовится начать производство транспортных систем для перевозки 400-тонных экскаваторов.

«Закончили проектирование 400-тонника. Финский аналог на 250 тонн стоит в районе 370 тыс. евро. Наш получился более чем в 2,5 раза дешевле. Мы еще одну систему разработали, которая будет перевозить не только гидравлическую технику, но и бульдозеры. Это будет платформа на колесах, которая будет цепляться гидравлическим устройством за БелАЗ, туда будет устанавливаться бульдозер массой до 120 тонн. В России никто такое не делает», — рассказывает Сергей Коновалов.

Оценив масштаб планов и проработку деталей готовой техники, направляемся в производственный цех. Все, действительно, начинается с листа стали.

Каждый год на «Политрансе» проводится масштабная программа по техперевооружению. В прошлом году в новое оборудование и инфраструктуру вложили около 300 млн рублей, в том числе успели приобрести робота для резки профильного проката.

Кроят детали с помощью машин лазерной резки. Она стоит около 60 млн рублей. Гнут детали на листогибочных прессах, с усилием 400 тонн. Станки позволяют изготавливать детали из листовой стали толщиной от 1 до 20 мм и длиной до 4000 мм.

Ленточнопильные станки используют для изготовления деталей из профильного проката, а также для полуфабрикатов изделий, идущих далее на токарные станки. Мелкие детали на участке термообработки проходят закалку с применением минерального масла, полимерной среды и воды.

Начинают собирать раму на специальном стенде. Он сконструирован так, чтобы без зазоров устанавливать и сваривать элементы. На нем можно собирать все изделия, изготавливаемые на заводе. Собранную раму сваривают в четырех положениях.

Затем детали рамы очищают с применением металлической дроби, которая подается с высокой скоростью (более 60 м/с) под действием сжатого воздуха. Это нужно для очистки поверхности металла от ржавчины, окалины, грязи и других загрязнений, а также для придания поверхности требуемой шероховатости для качественного окрашивания.

Детали и рама отправляются в камеры окраски. Они называются обитаемыми, потому что работы в них выполняют маляры. Они надевают специальные костюмы и сначала покрывают изделия эпоксидной грунтовкой, а потом полиуретановой эмалью. Как рассказал Александр Голицын, раньше технику красили в один слой, но затем технологический процесс пересмотрели в сторону надежности покрытия, хоть это и повысило себестоимость.

Окончательный вид техника принимает на участке сборки. Здесь на изделие монтируются электро- и пневмооборудование, подвеска, навесное оборудование и т. д.

События последних месяцев, в том числе масштабные санкции со стороны европейских стран, конечно, сказались на деятельности «Политранса». В частности — осложнили доступ к импортным комплектующим. По импортозамещению сейчас идет большая работа, говорит управляющий «Политранса» Евгений Домокуров.

Впрочем, в будущее на заводе все же смотрят с надеждой. Во многом она связана с тем, что в России, судя по всему, не остановят масштабные инфраструктурные проекты — стройку БАМа, расширение дорог. Для них нужна техника, а ее нужно перевозить…

Главная задача «Политранса» в условиях санкций, по словам председателя совета директоров ГК «Микар» Семена Мительмана, — сохранить коллектив и не допустить сокращения объемов производства.

«Во-вторых, нам есть куда развиваться и в плане улучшения конструкции, и в плане качества выпускаемой продукции, и в плане развития квалификации и компетенций у сотрудников. Поэтому технологическое перевооружение завода, первый этап которого мы успешно завершили, безусловно, будет продолжено. В-третьих, перед предприятием встали новые задачи и открылись новые возможности в плане импортозамещения, и мы по ряду позиций начали над этим работать. Я уверен в людях, работающих на „Политрансе“. Здесь сложился коллектив победителей. И мы, конечно же, преодолеем сложности и станем только лучше и сильнее», — говорит Семен Мительман.

ИА «Первое областное» продолжит следить за тем, как в Челябинской области развивают импортозамещающие предприятия. На прошлой неделе мы рассказывали о фабрике по производству канатов и веревок, которая стала машиностроительным предприятием.