﻿Челябинская таможня ускорила оформление ввоза иномарок перед повышением утильсбора

С начала ноября в регион импортировали в два раза больше машин

Челябинская таможня принимает экстраординарные меры для ускорения оформления ввоза легковых автомобилей. Делают это в преддверии кардинальных изменений в порядке уплаты утилизационного сбора, сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы помочь гражданам оформить ввоз личного автотранспорта до вступления в силу новых правил, таможенные посты региона продлили рабочий день и организовали работу сотрудников в выходные.

Меры уже дали ощутимый результат: за ноябрь 2025 года челябинские таможенники оформили 160 автомобилей для личного пользования. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С 1 декабря 2025 года вступают в силу поправки к порядку исчисления и уплаты утилизационного сбора на колесные транспортные средства и прицепы (согласно постановлению правительства № 1713).

Чтобы уплатить сбор по действующим правилам, необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию вместе с расчетом утильсбора и подтверждающими документами. Крайний срок для подачи документов — 30 ноября 2025 года.

Усиленная работа Челябинской таможни призвана минимизировать неудобства для граждан, планирующих ввоз личных машин в условиях приближающихся регуляторных изменений.