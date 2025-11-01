Введение новых правил расчета утильсбора перенесли на 1 декабря

Это защитит интересы граждан, заказавших авто раньше публикации закона

Минпромторг России перенес срок вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковушки с 1 ноября на 1 декабря 2025 года. Это, по словам вице-премьера Дениса Мантурова, поможет защитить интересы граждан, которые заказали или оплатили автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил до публикации проекта нормативного акта, сообщили в министерстве.

Новые правила предполагают, что базовая ставка сбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент — от мощности по прогрессивной шкале. Льготный коэффициент сохранится для физлиц, ввозящих машины до 160 лошадиных сил для личного использования. Министерство отмечает, что более 80% российского автопарка не попадет под изменения, а владельцы, оплатившие сбор по старым правилам до вступления нововведений, не пострадают.

Тем временем в Сети активно распространяется информация о том, что Федеральная таможенная служба требует доплаты утильсбора от владельцев примерно 30 тысяч авто, ввезенных в Россию за последний год.

Речь о машинах Hyundai, Kia и Skoda казахстанской сборки, произведенных в особой экономической зоне Казахстана. При ввозе владельцы платили только «коммерческий» утильсбор в размере от 667 тысяч до 1,9 миллиона рублей, но с октября ФТС начала массово начислять дополнительные платежи — от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей. Обоснование — наличие импортной декларации на эти авто. В случае неуплаты грозит аннулирование электронного паспорта транспортного средства.

На Челябинской таможне корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что в работе руководствуются указом президента Владимира Путина от 24 октября 2025 года «Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахстанском участке государственной границы РФ».

«До 10 декабря 2025 года разрешен ввоз в Россию автомобильным транспортом из Республики Казахстан и Киргизской Республики товаров без документов, подтверждающих их статус как товаров ЕАЭС, а также без маркировки при соблюдении условий».

Получателями должны быть российские юрлица, перевозчик обязан иметь уведомление от получателя о декларировании товара, а товары размещаться на складах временного хранения, маркированные и задекларированные до 27 декабря.

