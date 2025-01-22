Импорт автомобилей в Челябинскую область вырос на 45%

Общая сумма таможенных пошлин и налогов при ввозе импортных автомобилей составила 956 миллионов рублей

Южноуральцы в прошлом году ввезли в родной регион рекордное количество автомобилей из-за границы — 1700 транспортных средств, что на 45% больше, чем в 2023-м, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

80% в структуре импорта заняли китайские иномарки. Значительный рост обусловлен уходом с российского рынка производителей европейских марок автомобилей, а также с развитием в КНР технологии производства автомобилей с электродвигателем. Кроме того, при ввозе китайских авто сохраняется пониженный коэффициент при уплате утильсбора.

«Несмотря на рост количества ввезенного автотранспорта, таможня принимает необходимые меры для проведения оперативного и эффективного таможенного контроля», — комментирует первый заместитель начальника Челябинской таможни Андрей Гурский.

Общая сумма таможенных пошлин и налогов (с учетом утильсбора) при ввозе импортных автомобилей на Южный Урал составила 956 миллионов рублей.