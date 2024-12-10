Алексей Текслер внес поправки в бюджет Челябинской области 2025 года

Планируется увеличить финансирование семи программ

Проект бюджета Челябинской области на 2025 год депутаты Законодательного собрания региона совсем скоро рассмотрят во втором чтении. После первого, состоявшегося в конце ноября, поступили поправки от губернатора Алексея Текслера. Они увеличивают финансирование по семи государственным программам в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ЗСО по итогам заседания профильного комитета.

«На обеспечение жильем ко второму чтению добавлено 1,6 миллиарда рублей. Почти столько дополнительно будет направлено на полюбившуюся южноуральцам программу по благоустройству населенных пунктов. На 5,9 миллиарда рублей увеличиваются расходы по программе „Развитие дорожного хозяйства“ в части дорожной деятельности — за счет средств федерального бюджета», — сообщил заместитель председателя ЗСО Андрей Шмидт.

Почти 500 миллионов рублей направят на строительство объектов здравоохранения и образовательных учреждений в рамках программы «Капитальное строительство». Программа «Чистая вода» пополнится более чем на 600 миллионов рублей. Увеличат также финансирование программы поддержки и развития сельских территорий — к 60 миллионам добавят еще 223 миллиона рублей. Почти 200 миллионов планируют добавить на программу по безопасности дорожного движения.

Кроме этого, поправки предусматривают включение расходов на финансирование новой областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

«Речь идет о сумме в размере 458,4 миллиона рублей за счет средств областного бюджета. Софинансирование программы за счет средств Фонда развития территорий ожидается в начале следующего года», — отметил председатель комитета по строительной политике и ЖКХ Алексей Денисенко.

Таким образом, расходы по десяти госпрограммам в сферах строительства и ЖКХ увеличиваются на 10,63 миллиарда рублей, с 30,09 миллиарда до 40,73 миллиарда рублей. Это на 22,4% больше, чем в уходящем 2024 году. Существенный объем финансирования предусмотрен на дорожное хозяйство — 27,82 миллиарда рублей, в том числе субсидии местным бюджетам на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 11 миллиардов рублей.