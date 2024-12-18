Доходная часть бюджета Челябинской области выросла на 27 млрд к 2‑му чтению

Расходы увеличились на 36 миллиардов

Доходная часть южноуральского бюджета на 2025 год ко второму чтению увеличилась на 27,1 миллиарда рублей, расходная выросла на 36 миллиардов после поправок, внесенных губернатором Алексеем Текслером. Изменения поддержаны комитетом Заксобрания по бюджету и налогам.

Изменения связаны с увеличением объема федеральных поступлений по ряду направлений, прогнозом по остаткам с 2024 года и перераспределением средств между статьями.

По информации министра финансов региона Андрея Пшеницына, ожидается рост планируемых федеральных поступлений на 27,1 миллиарда рублей. Дополнительные средства направят на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог области, модернизацию первичного звена здравоохранения, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, на организацию бесплатного горячего питания школьников и другие социально значимые расходы.

За счет прогнозируемых остатков и перераспределения предусматриваются допрасходы, в том числе на оказание мер соцподдержки гражданам в связи с проведением спецоперации, на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ, на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области», капстроительство социальных объектов, обеспечение жильем детей-сирот и другие расходы.

С учетом поправок общие параметры областного бюджета на 2025 год составят по доходам — 307,5 миллиарда рублей, по расходам — 343,2 миллиарда. Дефицит — 36,1 миллиарда рублей.

Бюджет Челябинской области на 2025—2027 годы будет рассмотрен на заседании Заксобрания 19 декабря.