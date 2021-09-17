Челябинская область заняла второе место по росту оборота розничной торговли на Урале

Также увеличились финансовые показатели предприятий общепита и объем платных услуг

Челябинская область оказалась в числе лидеров среди регионов Большого Урала по росту некоторых экономических показателей. За первые семь месяцев текущего года оборот розничной торговли на Южном Урале увеличился на 8,4% к январю-июлю 2020 года. Это второе место в рейтинге после Республики Башкортостан, где показатель увеличился на 11,3%. Данные сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

За этот период оборот розничной торговли в регионе составил 375,4 млрд рублей. В расчете на душу населения — это 108,7 тыс. рублей. Больше всего выручки торговых сетей на одного жителя приходится в Тюменской области — 162,8 тыс. рублей и Свердловской области — 158,4 тыс. рублей.

Также Челябинская область заняла второе место по росту оборота предприятий общественного питания (+32,8%), отстав от Пермского края на 0,1%.





Абсолютным лидером Южный Урал стал по росту объема платных бытовых услуг населению. С января по июль показатель увеличился на 34,5% относительно аналогичного периода прошлого года. На одного южноуральца приходится 32,8 тыс. рублей платных услуг, из них 4,3 тыс. рублей — бытовые услуги.