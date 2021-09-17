Двух челябинцев осудили за ограбление почтальона

В смягчении приговора преступникам отказано

Советский районный суд Челябинска приговорил двоих жителей Челябинска к двум годам в колонии строгого режима за открытое хищение. 3 февраля 2018 года мужчины ворвались в квартиру в Новосинеглазово и дождались там прихода почтальона с пенсией. Злоумышленники брызнули женщине в лицо из баллончика, отобрали сумку с деньгами и скрылись. Преступники украли 342 тысячи рублей.



Подсудимые отказались полностью признавать вину. Обжаловали приговор и подавали апелляцию с просьбой оправдать. Суд отклонил апелляцию, с сентября 2021 года приговор вступил в силу без уменьшения срока.