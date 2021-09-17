Все комплексы обработки избирательных бюллетеней в Челябинске опломбированы

По информации областного избиркома, голосование проходит в штатном режиме

В одном из телеграм-каналов в пятницу, 17 сентября, появилась информация о том, что в Центральном, Калининском и Курчатовском районах Челябинска комплексы обработки избирательных бюллетеней не опломбированы, что является нарушением при проведении голосования. В областной избирательной комиссии сообщили, что на всех избирательных участках комплексы опломбированы и голосование проходит в штатном режиме.

«Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) используются в Калининском районе и в части Центрального района Челябинска, в Курчатовском районе Челябинска КОИБы не установлены»,— ответили в областном избиркоме.

Все комплексы обработки избирательных бюллетеней опечатываются (опломбируются). В случае если печати (пломбы) повреждены, то участковые комиссии составляют акт.

По данным областного избиркома, на всех участках КОИБы опломбированы, пломбы не нарушены. Голосование идет в штатном режиме.

Напомним, выборы будут проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Участки будут работать с 8 до 20 часов ежедневно. Россия должна избрать 450 депутатов нижней палаты парламента. Половина из них баллотируется по одномандатным избирательным округам, еще 225 человек — по партийным спискам. В выборах участвуют 14 политических партий, от них в Думу идут 3812 кандидатов.

Жителям Челябинской области предстоит выбрать пятерых одномандатников (в Челябинском, Металлургическом, Златоустовском, Коркинском и Магнитогорском округах) из 50 кандидатов. Заполнять на избирательных участках нужно будет два бюллетеня: один — за одномандатников, второй — за партии.

Все избирательные участки Южного Урала, а их более 2200, оснащены системами видеонаблюдения или видеофиксации, каждый избиратель получает «пакет безопасности» с маской, перчатками и одноразовой ручкой. Возле участков в течение всех трех дней голосования будут работать 545 мобильных пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа. Узнать адрес своего участка можно на сайте Центризбиркома РФ.