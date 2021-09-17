В Челябинской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 364 человека

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 17 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 14 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 364 положительных результата, среди заболевших есть один школьник. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 92 тысячи 711 человек.

На лечении остаются 8 тысяч 992 пациента. Накануне из больниц выписали 273 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 79 тысяч 307 южноуральцев

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 22 скончавшихся пациентах с коронавирусом. За весь период пандемии от инфекции умерли 4 тысячи 350 южноуральцев.

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