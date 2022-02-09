Медики и спасатели подготовились к проведению Кубка мира по фристайлу

Соревнования пройдут на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 26 и 27 февраля

Специалисты из Миасса и Златоуста провели учебно-тренировочные занятия на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Совсем скоро, 26 и 27 февраля, здесь состоятся этапы Кубка мира по фристайлу. Медикам и спасателям предстоит обеспечивать безопасность участников и зрителей соревнований, сообщает региональный Минспорт.

Кубок мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс пройдет на Южном Урале уже в шестой раз. Болельщики, хоть раз побывавшие на подобных состязаниях, знают, что этот вид фристайла — контактный вид спорта, связанный с риском и скоростью, поэтому очень важно, чтобы спасательные бригады быстро реагировали и были готовы к любым ситуациям, которые могут произойти на горе.

«Медики и спасатели, которые принимали участие в тренировке, имеют большой практический опыт помощи в сложных ситуациях. Для нас важно сейчас отработать именно командное взаимодействие, чтобы доктора и спасатели понимали друг друга с полувзгляда и с полуслова. Ведь главная задача в случае травмирования спортсмена — максимально быстро и безопасно эвакуировать его с горы», — рассказала Наталья Евчая, руководитель медицинской службы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

В этом году в этапе Кубка мира по фристайлу на «Солнечной долине» примут участие не просто лучшие представители мирового ски-кросса, но и участники и триумфаторы Олимпийских игр — 2022. Спортсмены отправятся на Южный Урал практически прямиком из Пекина.

«На наших соревнованиях будет дежурить один реанимобиль и три линейные бригады скорой помощи, также имеется полный набор оборудования для оказания экстренной медицинской помощи. Все наши врачи — профессионалы своего дела, в связке со спасателями они смогут справиться с любой ситуацией», — добавляет Наталья Евчая.

Для зрителей будет организована развлекательная программа, курорт продолжит работать в обычном режиме: гости смогут покататься на трассах «Солнечной долины». Билеты уже поступили в продажу, их можно приобрести на сайте, а также в кассах ГЛК «Солнечная долина».