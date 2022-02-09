Челябинских автомобилистов предупредили о непогоде

Дорожники напомнили о необходимости соблюдать ПДД

С вечера 8 февраля в Челябинске идет снег. Сегодня, 9 февраля, осадки продолжаются, и комитет дорожного хозяйства попросил челябинских автовладельцев быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

«В связи с сильным снегопадом в городе Челябинске просим водителей быть внимательными, ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале комитета.

По данным ведомства, сегодня на дорогах города работают 269 единиц техники и 365 дорожных рабочих. От осадков очищают дорожное покрытие, тротуары, остановки общественного транспорта и прилотковую часть.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, сегодня в Челябинске на протяжении всего дня ожидается небольшой снег. Ветер будет слабым. Столбики термометров покажут до −6 градусов.