Челябинская область вошла в топ‑3 регионов с самым дешевым бензином

Литр топлива популярной марки стоит 47,56 рубля

В Челябинской области цены на бензин одни из самых низких в России, выяснили аналитики Контрольно-счетной палаты региона. Они изучили данные Росстата по стоимости топлива на 5 мая. Средняя цена бензина популярной марки АИ‑92 составила 47 рублей 56 копеек за один литр. Такая стоимость вывела Челябинскую область на третье место среди всех регионов России.

На первом месте находится Республика Коми. Там один литр бензина АИ‑92 стоит 46 рублей 18 копеек. Второе место заняла Курганская область — 47 рублей 44 копейки за литр топлива.

Самый дорогой бензин востребованной марки — в Сахалинской области (63,99 рубля), Камчатском крае (63,70 рубля) и Чукотском автономном округе (63 рубля). В среднем по России литр бензина АИ‑92 стоит 50 рублей 87 копеек.

В КСП Челябинской области также отмечают, что цена топлива марки АИ‑95 в регионе тоже одна из самых низких в России — 52 рубля 34 копейки. Дешевле этот бензин в Курганской области (52,18 рубля), Томской области (51,57 рубля) и Алтайском крае (51,29 рубля).

По данным Росстата, за период с 3 по 6 мая цены на бензин выросли в 19 регионах России, более всего — в Республике Адыгее и Тверской области (на 0,2%). Снижение стоимости зафиксировано в Чеченской Республике (−1,7%) и Ростовской области (−0,1%).