После проверки УФАС на заправках в Челябинске сняли лимиты по продаже бензина

Запасов топлива в регионе достаточно

На автозаправочных станциях компании «Лукойл-Уралнефтепродукт» в Челябинске сняли ограничение на продажу бензина. Ранее там разрешали покупать в одни руки не более 10 литров. Свое решение компания пересмотрела после проверки Челябинского УФАС. Дочерняя фирма «Лукойла» добровольно отменила ограничение, сообщает пресс-служба ведомства.

Горожане жаловались на лимит продажи бензина и отсутствие некоторых марок в конце сентября. Антимонопольная служба совместно с региональными властями провели мониторинг наличия топлива на АЗС компании в Челябинске. Специалисты изучили данные 40 заправок и выяснили, что запасы топлива не снижались.

«Проанализированы сведения о запасах нефтепродуктов, предоставляемые ООО „Лукойл-Уралнефтепродукт“ на еженедельной основе в рамках мониторинга в адрес Челябинского УФАС России. По результатам полученной информации снижения запасов топлива на нефтебазах общества не обнаружено. С учетом оперативных действий территориального органа ООО „Лукойл-Уралнефтепродукт“ сняло ограничения на продажу топлива потребителям и восстановило права и интересы населения региона», — поясняют в УФАС.

Пресс-служба ведомства также отмечает, что оснований для привлечения компании к ответственности нет, потому что она добровольно отменила ограничение. Тем не менее ФАС России продолжает анализировать ситуацию на рынке нефтепродуктов.