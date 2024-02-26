Челябинская область вошла в тройку субъектов РФ с самым дешевым бензином

Стоимость топлива марки АИ‑92 составила 47,16 рубля

Челябинская область заняла второе место в общероссийском рейтинге самого дешевого бензина в России. В январе 2024 года стоимость литра марки АИ‑92 составляла 47,16 рубля (+8,3%), сообщает «РИА Новости».

По стоимости топлива Южный Урал вошел в тройку регионов РФ с самым дешевым бензином, а по доступности населению автомобильного топлива регион разместился на 30‑м месте.

«Минимальная стоимость бензина АИ‑92 в январе 2024 года зафиксирована в Республике Коми (47,14 рубля за литр). За ней следуют Челябинская область (47,16 рубля за литр) и Курганская область (47,42 рубля за литр)», — приводятся данные в исследовании.

Дороже всего бензин продают в Магаданской области — за 66,19 рубля за литр, в Сахалинской — 65,43 рубля за литр, а также в Якутии — 65,25 рубля за литр. Наибольший рост стоимости топлива за год зафиксирован на Сахалине (+18,1%), в ЯНАО (+15,6%) и Якутии (+14,9%).

В исследовании аналитики учли уровень доступности бензина в российских регионах по объему АИ‑92, который можно купить на среднюю зарплату. В Челябинской области этот показатель составил 1,06 тысячи литров. В среднем по России на среднюю зарплату можно купить 1,2 тысячи литров бензина по средней цене 50,56 рубля за литр. За год его стоимость выросла на 7,2%.

Лидером рейтинга по доступности бензина стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно купить почти 2,6 тысячи литров АИ‑92 по средней цене 48,4 рубля. Также в тройке лидеров Москва — 2,2 тысячи литров (50,88 рубля за литр).