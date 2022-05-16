Челябинская область вошла в топ‑15 регионов по социально‑экономическому развитию

Южный Урал поднялся в рейтинге на шесть позиций

Челябинская область по итогам 2021 года заняла 13-е место в рейтинге регионов России по социально-экономическому развитию. Годом ранее регион находился в списке ниже — на 19-й строчке. Исследование подготовили специалисты «РИА Новости», изучив объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, долю прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие показатели на региональном уровне. Исходя из этого, каждой территории эксперты присвоили рейтинговый балл.

«Результаты исследования показывают, что социально-экономическая ситуация в прошлом году улучшилась, что выразилось в росте значения интегрального рейтинга в большинстве субъектов Федерации. Число регионов, значение интегрального рейтинга которых превышает 50 баллов, увеличилось с 20 по итогам 2020 года до 26 по итогам 2021-го, при этом число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов снизилось с 16 до 9», — говорится в исследовании.

Социально-экономическое развитие Челябинской области оценили в 62,1 балла, в 2020 году результат составлял 52 балла.

По итогам 2021 года интегральный рейтинг вырос у 81 региона. Лидерами остаются Москва (89,9 балла), Санкт-Петербург (86,1 балла). С пятой позиции на третью строчку поднялась Республика Татарстан (77,6 балла).

В аутсайдерах рейтинга — Республика Калмыкия (10,4 балла), Еврейская автономная область (10,9 балла) и Республика Тыва (13,6 балла).