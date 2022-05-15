В Челябинской области еще 132 человека заболели коронавирусом за сутки

Лечение продолжают 1838 пациентов

На сегодняшний день, 15 мая, в Челябинской области официально зарегистрировано 329933 случая заболевания COVID-19. За последние сутки заболели 132 человека, в том числе 19 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 1838 пациентов. Те граждане, у которых нет хронических болезней и клинических проявлений заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего за весь период пандемии число выздоровевших южноуральцев достигло 319136. За минувшие сутки выздоровели и выписаны из больниц 107 человек.

По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались три пациента.

С начала пандемии жители Челябинской области сдали 6 734 417 анализов на COVID-19. За последние 24 часа медиками исследовано 7850 ПЦР-тестов.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно вакцинироваться в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. С полным списком адресов и графиками работы передвижных лабораторий можно ознакомиться в нашем материале.