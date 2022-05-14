Южноуральцев ожидают дожди и порывистый ветер

При этом в регионе будет тепло

В воскресенье, 15 мая, в Челябинской области ожидаются дожди и порывистый ветер. В отдельных районах, по прогнозам синоптиков областного Гидрометеоцентра, возможны грозы.

Предстоящей ночью в регионе осадков не ожидается. Столбики термометров покажут от +3 до +8°C. Днем будет переменная облачность, пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны грозы. Воздух прогреется от +15 до +20°C. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье прогнозируют слабый дождь, в целом ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха составит до +7°C, днем потеплеет от +17 до +19°C. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.