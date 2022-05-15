В Челябинской области прогнозируют порывистый ветер и грозы

При этом в регионе будет тепло

Сегодня, 15 мая, в Челябинской области потеплеет до +20°C. В отдельных районах региона, а также в Челябинске, пройдут небольшие дожди, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Днем в Челябинской области воздух прогреется от +15 до +20°C. Ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах обещают грозы. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также ожидаются переменная облачность и слабый дождь. Температура воздуха поднимется от +17 до +19°C. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.