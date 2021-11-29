В челябинском СИЗО обнаружен труп осужденного за убийство сына мужчины

Предварительная причина смерти — суицид

Сотрудники Следственного комитета РФ и аппарата ГУФСИН по Челябинской области ведут проверку по факту смерти подследственного в СИЗО-1 Челябинска. В ГУФСИН не подтверждают, но и не отрицают информацию Первого областного информагентства о том, что погибший — Евгений Гаврилов, недавно осужденный за убийство семимесячного сына.



«27 ноября в челябинском следственном изоляторе № 1 было обнаружено тело подследственного 1991 года рождения без признаков жизни. Вызванные медики провели реанимационные мероприятия, но успеха не добились. Предварительная причина смерти — суицид», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

Собственные источники Первого областного информагентства уточняют, что погибший — 29-летний Евгений Гаврилов, 25 ноября получивший девять лет и 11 месяцев строгого режима за причинение смертельных травм своему маленькому сыну. В ГУФСИН не подтверждают и не отрицают этот факт. Возраст Гаврилова и умершего в изоляторе совпадает, кроме того, в ведомстве уточнили, что погибший имеет статус подследственного только потому, что вынесенный ему приговор пока не успел вступить в законную силу.

Напомним, 25 ноября Калининский районный суд Челябинска вынес приговор Евгению Гаврилову и его сожительнице Татьяне Пупышевой. Оба были признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ): следствием установлено, что 22 октября 2020 года гражданские супруги замучили до смерти семимесячного сына и выбросили тело в реку Миасс. Позднее Пупышева обращалась в полицию с заявлением о похищении пропавшего ребенка. Гаврилов в ходе судебного процесса отказывался давать показания в присутствии журналистов.

Трагедия повлекла за собой другие последствия: в отношении должностных лиц органов соцзащиты, которые должны были присматривать за неблагополучной семьей, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».