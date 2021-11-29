Ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста выступят в двух крупных турнирах

Южноуральская команда готовится ко вторым раундам чемпионата России и Евролиги

Златоустовский ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» продолжает подготовку к двум ответственным турнирам — второму туру чемпионата России и групповому раунду Евролиги, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

У ватерполисток «Динамо-Уралочки» очень насыщенной обещает стать следующая неделя. В ее начале в подмосковной Рузе с 6 по 8 декабря златоустовский клуб выступит во втором туре чемпионата России. Нашей команде предстоит сыграть с нижегородским «Буревестником», московским «СКИФом», казахстанским «Айша Биби» и подмосковным «Штурмом». Напомним, что по итогам первого тура «Динамо-Уралочка» идет в группе лидеров, не потерпев ни одного поражения. Кроме того, выступит во втором туре и вторая команда златоустовского клуба.

А уже 10 декабря «Динамо-Уралочке» предстоит битва за выход в плей-офф женской ватерпольной Евролиги. Наша команда выступит в Будапеште на групповом этапе с тремя сильными соперниками — «УВСЕ» (Венгрия), «Волиагмени» (Греция) и «Орризонте» (Италия). Для выхода в следующий раунд соревнований необходимо занимать одно из первых двух мест.